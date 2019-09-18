Пробило шею и грудь: в Днепре отец выстрелил в 8-летнего сына из ружья

Во время охоты в Днепре 15 сентября мужчина выстрелил из ружья в своего сына и брата. Он не заметил их, когда те проезжали рядом на мотоцикле.

Пуля попала ребенку в шею и грудную клетку. 8-летнего мальчика с огнестрельным ранением госпитализировали в хирургическое отделение областной детской больницы, сообщает Информатор.

В Днепре отец выстрелил в 8-летнего сына из ружья ck.oblast.online

Брат стрелявшего отделался небольшой царапиной. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Мальчика выписали из больницы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре обнаружили мертвым пропавшего военнослужащего Владимира Вакаря. Его тело нашли в воде на Воронцовском пляже.

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