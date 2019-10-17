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17 октября • обновлено в 15:04
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Пробил окно головой: в Кривом Роге произошло жуткое ДТП с пострадавшими

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В Кривом Роге Днепропетровской области 17 октября в Саксаганском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Audi.

Водителя двухколесного госпитализировали с серьезными травмами. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП с пострадавшими

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП с пострадавшими

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Известно, что мотоциклист двигался с площади 30-летия победы. Столкновение с Audi произошло в момент, когда иномарка начала поворачивать с проспекта 200-летия Кривого Рога на улицу Содружества.

Байк развернуло, а его водитель ударился головой об окно автомобиля. В результате аварии мужчина получил травмы лица и головы. Его госпитализировали в одну из больниц города.

В Кривом Роге столкнулись иномарка и мотоцикл

В Кривом Роге столкнулись иномарка и мотоцикл

Первый городской

В Кривом Роге столкнулись иномарка и мотоцикл

В Кривом Роге столкнулись иномарка и мотоцикл

Первый городской

В Кривом Роге столкнулись иномарка и мотоцикл

В Кривом Роге столкнулись иномарка и мотоцикл

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге виновник ДТП бросил сбитого пешехода на тротуаре. Пострадавший лежал на земле среди разбросанных деталей автомобиля. В городе объявили план "Перехват".

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария пострадали украинцы
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