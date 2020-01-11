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11 января • обновлено в 12:25
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София Ковнир

Праздникам конец: в Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

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В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции.

Со складов злоумышленников изъято партию алкосуррогата, за которую планировалось получить четыре миллиона гривень, сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

Наблюдатель

Как стало известно, трое местных частных предпринимателей арендовали в промзоне Днепра и в одном из городов области три склада, в которых хранили контрафакт.

Алкосуррогат им поставляли с подпольных производств, расположенных в других регионах Украины.

Подделку под видом марок известных брендов злоумышленники сбывали оптовыми партиями через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания региона.

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В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

Пресс-служба СБУ

Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили более 45 тонн готового алкосуррогата.

В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

Пресс-служба СБУ

Теперь полиция открыла уголовное производство и проводит следственные действия.

В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

В Днепре СБУ накрыла цех с незаконным алкоголем

Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция разоблачила группу наркодиллеров, которая в городе Павлоград занималась изготовлением и продажей наркотиков. Среди подозреваемых – двое бойцов Национальной гвардии Украины.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
алкоголь Служба безопасности Украины
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