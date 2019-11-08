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8 ноября • обновлено в 15:43
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/ Происшествия

Повис на дереве: под Днепром произошло ДТП с переворотом

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На Криворожском шоссе под Днепром 8 ноября произошло столкновение Renault и Skoda.

От удара чех вылетел в кювет и повис на дереве. Об этом сообщает Информатор.

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Информатор

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Известно, что оба автомобиля ехали в сторону выезда из города. Водитель Renault не выдержал дистанцию и догнал Skoda, в результате чего водитель последнего потерял контроль над управлением. Легковушка слетела с проезжей части и зацепилась за дерево.

В аварии никто не пострадал. На месте происшествия детали случившегося выясняли правоохранители.

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Информатор

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Информатор

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Под Днепром произошло ДТП с переворотом

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в маршрутке поиздевались над пассажиркой с инвалидностью. Девушку вытолкали к выходу, где она из-за отсутствия опоры чуть не перевернулась с коляски на пол. В салоне автобуса отсутствовали места для колясочников – их заменили обыкновенными сиденьями.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП авто
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