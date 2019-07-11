Потерял стопу: в Днепре спасают волонтера из зоны ООС

В Днепре в больнице Мечникова спасают 23-летнего волонтера.

На днях парень привез защитникам медикаменты, сообщает ТСН.

Волонтер вышел из машины неподалеку Новотроицкого Донецкой области, сделал несколько шагов, как раздался взрыв. Вероятно, парень наступил на мину.

Волонтер ООС UAinfo

Отмечается, что раненого срочно доставили в реанимацию областной больницы Днепра, сейчас его готовят к операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре борются за жизнь тяжелораненого бойца. У него осколки в теле и множество переломов.

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