Главная Новости
12 сентября • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Попалась на горячем: в Днепре задержали карманницу в маршрутке. Видео

831 Читать материал на украинском

В одной из маршруток Днепра 12 сентября карманница украла кошелек из сумки женщины. Пострадавшая вовремя среагировала и ее догнали пассажиры.

В этот момент рядом с местом инцидента проходил полицейский и задержал злоумышленницу. Видео задержания карманницы опубликовали очевидцы в Telegram-канале "Е**нутый Днепр".

Новости
В Днепр экстренно доставили тяжелораненого бойца ВСУ с Донбасса

В 126 маршрутке орудуют карманники

В 126 маршрутке орудуют карманники

Telegram-канал "Е**нутый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что оперуполномоченный Криворожского отделения полиции вымогал взятку у подозреваемого в преступлении. За деньги он обещал повлиять на следователя или "смягчить" квалификацию преступления.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Тег
маршрутка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel