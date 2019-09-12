Попалась на горячем: в Днепре задержали карманницу в маршрутке. Видео

В одной из маршруток Днепра 12 сентября карманница украла кошелек из сумки женщины. Пострадавшая вовремя среагировала и ее догнали пассажиры.

В этот момент рядом с местом инцидента проходил полицейский и задержал злоумышленницу. Видео задержания карманницы опубликовали очевидцы в Telegram-канале "Е**нутый Днепр".

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В 126 маршрутке орудуют карманники Telegram-канал "Е**нутый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что оперуполномоченный Криворожского отделения полиции вымогал взятку у подозреваемого в преступлении. За деньги он обещал повлиять на следователя или "смягчить" квалификацию преступления.

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