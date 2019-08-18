Полопались сосуды и случился инсульт: в Кривом Роге младенец умер после "адской" капельницы

В Кривом Роге Днепропетровской области ребенок умер после капельницы, назначенной врачом.

Мальчик был совершенно здоров, но через две недели после его рождения у малыша поднялась высокая температура, сообщила мама младенца на странице в Facebook.

"Сынок родился 30 мая, все было хорошо, нас выписали домой через 3 дня как и положено, родились в срок без патологий и абсолютно здоров. Через 2 недели 15 июня у Давидки поднялась температура 38,8 (это потом нам сказали, что это нормально, так новорождённые адаптируются), позвонили семейному врачу Зайцевой Л.М. и она отказалась приходить на вызов, аргументируя, что сынок очень маленький и сказала вызывать скорую, что мы сразу же и сделали, но нас с температурой забрали в больницу, температуру сбили, вроде все нормально. В обед врачиха Боровик Ольга Михайловна сказала нам поехать в частную клинику, сделать УЗИ головки (что мы и сделали, так как в этой больнице такие процедуры не проводят)", – пишет Екатерина Якимец.

Затем врач забрала мальчика на капельницу, после чего у ребенка посинели ножки и начались судороги:

"Мы с мужем поехали сделали сыночку УЗИ головы и всех внутренних органов, нам узист сказал, что все в норме и никаких отклонений нет - ни в голове, ни в органах, что наш малыш здоров. Мы вернулись опять на стационар 2-й детской больницы и эта недоврач Боровик Ольга Михайловна забрала Давида на капельницу (по ее словам типа противовирусная), и по словам медсестры нашему сыночку влили капельницу (название медикаментов нам не сказали) 0.200 мл за 15 минут. Через 15 минут нам Боровик О.М. принесла сыночка, а у него начал коситься левый глазик и посинели ножки, начались судороги. Боровик О.М. была в панике, сказала, что нас заберут в другую больницу в реанимацию. На вопрос почему так срочно в реанимацию, ведь с малышом 20 минут назад было все нормально, она сказала, что их лечение не помогает. Когда нас привезли в реанимацию у него отказали лёгкие, те врачи, что принимали нас в реанимации, вообще были в шоке", – рассказала мама ребенка.

Малыш умер после капельницы

Как оказалось, врач поставила капельницу и у ребенка полопались сосуды в голове. После этого малыш умер в реанимации спустя две недели.

Мама мальчика отметила, что следователь, который вел это дело, закрыл его.

Теперь родители малыша просят наказать виновных и отстранить врача, от которого пострадала не одна семья.

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