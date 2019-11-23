Погоня со стрельбой в центре Днепра: появилась новая версия

В пятницу, 22 ноября, в Днепре на улице Троицкой с погоней и стрельбой задержали водителя Lexus, который протаранил 10 автомобилей и приехал под проходную Управления патрульной полиции.

В СБУ опровергли причастность к инциденту сына экс-сотрудника ведомства времен Януковича Виталия Криворучко – Антона. Об этом сообщает Информатор.

СБУ задержала в Днепре опасного преступника Информатор

"В операции по задержанию преступника активное участие принимал Антон Криворучко, действующий сотрудник СБУ. При этом сам задержанный не является ни сотрудником СБУ, ни родственником Криворучко", — официально сообщил пресс-офицер СБУ.

СБУ задержала в Днепре опасного преступника Информатор

По предварительным данным, на самом деле за рулем Lexus находился Владимир Цебро – крупный днепровский "обнальщик". В салоне автомобиля он перевозил более двух миллионов гривень. Мужчина пытался скрыться от сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями СБУ, однако не справился с управлением и устроил массовое ДТП.

СБУ задержала в Днепре опасного преступника Информатор

СБУ задержала в Днепре опасного преступника Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ задержала в Днепре опасного преступника. Один из злоумышленников пытался скрыться от правоохранителей и повредил автомобильный транспорт жителей города. Гражданские лица не пострадали.

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