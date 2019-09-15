Поджог 8-летнего мальчика в Днепре: появились новости о состоянии

В Днепре дети во время игры облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика.

Ребенок получил 35% ожогов тела и на сегодняшний день его состояние тяжелое, сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook.

"Состояние Яцун Кирюши ещё тяжелое, находится в реанимации, обоснованное течением ожогов и болезни", – написала девушка.

Пострадавший ребенок Facebook волонтера

Она рассказала, что мальчик перенес пять операций:

"Было проведено 5 операций по удалению сгоревшей кожи, и уже начали делать пересадку кожи", – отметила волонтер.

Александра добавила, что сумма для лечения уже собрана, но еще нужна помощь:

"Примерная сумма уже в реанимации - 100 тысяч гривен. Спасибо большое всем докторам реанимации и Артему Посунько, главный врач по ожогам. И спасибо каждому доброму сердечку, кто помогает Кирюше", – написала девушка.

Все, кто неравнодушен к этой истории, могут предоставить финансовую помощь малышу:

Cчет: ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770,№ 26004010029952, валюта UAH (украинская гривня).

Также возможно перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).

Карта ПриватБанка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Александру). При переводе необходимо указать фамилию Яцун.

Если у вас есть вопросы, можно обратиться к волонтеру по телефону: +380675622044 - Александра.

Пострадавший ребенок Facebook волонтера

Как сообщал OBOZREVATEL, в трагедии с 22-летней Анастасией Ковалевой, которую 2 июля посреди улицы облил бензином и поджег любимый человек, увидели мистический след.

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