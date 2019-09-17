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17 сентября • обновлено в 12:03
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Под Днепром жестоко избили прокурора

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В Никополе Днепропетровской области избили прокурора. Произошло это, когда тот пытался остановить драку, возникшую между посетителями кафе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей. Инцидент случился в одном из кафе Никополя.

Пятеро мужчин начали избивать посетителя заведения. Сотрудник прокуратуры, чтобы остановить драку, выстрелил в воздух из пистолета. После этого толпа набросилась на него.

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Прокурор и первая жертва нападавших были госпитализированы с ушибами и сотрясением головного мозга. Компания мужчин забрала у прокурора пистолет и скрылась

По данному факту было начато досудебное расследование.

Под Днепром жестоко избили прокурора

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-депутата Рады объявили в розыск за то, что он избил сельского голову и угрожал его убить.

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Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Як в Европе. Там тоже бьют прокуроров и отбирают у них сброю
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