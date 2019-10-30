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30 октября • обновлено в 13:22
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Под Днепром задержали россиянку с наркотиками

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В Новомосковске Днепропетровской области задержали 37-летнюю гражданку Российской Федерации с наркотиками.

В кармане куртки женщины сотрудники криминальной полиции обнаружили пакет с марихуаной во время поверхностного осмотра. Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Россиянке грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

Под Днепром задержали россиянку с наркотиками

Под Днепром задержали россиянку с наркотиками

ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 25 октября в поезде, следовавшем по маршруту Днепр – Кривой Рог, приговоренный к пожизненному заключению преступник убил конвоира, военнослужащего Национальной гвардии. Убийство произошло в спецвагоне, во время перевозки заключенных

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Место
Украина Днепр
Теги
мигранты наркотики
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