Под Днепром вспыхнуло общежитие: есть пострадавшие

В Покрове Днепропетровской области 22 ноября на улице Героев Украины произошел пожар в общежитии.

В происшествии пострадали четверо жителей многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром вспыхнуло общежитие 24 канал

Сообщение о возгорании в Службу спасения "101" поступило около 01:22. По указанному адресу немедленно направили два дежурных отделения спасателей.

По прибытии спасателей к месту вызова установлено, что пожар возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного общежития. По лестничной клетке сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух четверых людей, двое из них – дети, которые были осмотрены работниками скорой медицинской помощи. С отравлением их отвезли в больницу. Еще двое взрослых были госпитализированы с ожогами.

К ликвидации пожара привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Инцидент случился на маршруте №1. По словам очевидцев, пассажиры в панике выбежали из салона, "как пробка из шампанского".

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