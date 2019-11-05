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5 ноября • обновлено в 14:37
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Под Днепром воспитательница яслей выгнала 2-летнего ребенка на улицу

1.5т Читать материал на украинском

В Никополе Днепропетровской области 4 ноября 2-летнего воспитанника яслей оставили после прогулки "в воспитательных целях" одного на улице.

Инцидент произошел в детском саду №36 "Солнышко". Об этом сообщила мама малыша Alyona Shamotina на странице общественной организации "Прихист" в Facebook.

Под Днепром воспитатели яслей выгнали 2-летнего ребенка на улицу

Под Днепром воспитатели яслей выгнали 2-летнего ребенка на улицу

ruinformer.com

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Как рассказала участница сообщества, ребенка не пустили в помещение после прогулки вместе с группой. В наказание за плохое поведение воспитательница и няня оставили малыша одного за дверью на холоде. Испуганного ребенка, бродившего по двору, нашла дворница. Она же и сообщила родителям о случившемся.

Скриншот

Скриншот

Facebook общественной организации "Прихист"

Ситуацию прокомментировала начальница отдела образования и науки Никопольского городского совета.

Скриншот

Скриншот

Facebook общественной организации "Прихист"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром изнасиловали ребенка. Мужчина совершил преступление в отношении дочери своей знакомой, пока последней не было дома. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок детский сад скандалы
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
та за таке не виговор а строрк потрібно давати
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