Под Днепром собрали "урожай" боеприпасов

Неподалеку села Заря в Криворожском районе во время проведения полевых работ нашли устаревшие артиллерийские снаряды.

13-го августа пиротехники провели работы по уничтожению боеприпасов, обнаруженных днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Новости Лысенко предупредил о взрывах на центральном проспекте Днепра

В Днепре обнаружили боеприпасы Коллаж

29 артснарядов калибром 76 миллиметров относились к периоду Второй мировой войны.

Места обнаружения устаревших боеприпасов и прилегающая территория были дополнительно обследованы, взрывоопасные предметы не обнаружили.

О находке взрывоопасных или похожих на них предметов сообщайте оперативные службы по телефонным номерам "101" и "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошел масштабный пожар в частном секторе. Возгорание произошло в одной из комнат и распространилось на шиферную крышу, которая начала "стрелять".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!