Под Днепром собрали "урожай" боеприпасов

Неподалеку села Заря в Криворожском районе во время проведения полевых работ нашли устаревшие артиллерийские снаряды.
13-го августа пиротехники провели работы по уничтожению боеприпасов, обнаруженных днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре обнаружили боеприпасы
Коллаж
29 артснарядов калибром 76 миллиметров относились к периоду Второй мировой войны.
Места обнаружения устаревших боеприпасов и прилегающая территория были дополнительно обследованы, взрывоопасные предметы не обнаружили.
О находке взрывоопасных или похожих на них предметов сообщайте оперативные службы по телефонным номерам "101" и "102".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошел масштабный пожар в частном секторе. Возгорание произошло в одной из комнат и распространилось на шиферную крышу, которая начала "стрелять".
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