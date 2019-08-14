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Под Днепром собрали "урожай" боеприпасов

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Неподалеку села Заря в Криворожском районе во время проведения полевых работ нашли устаревшие артиллерийские снаряды.

13-го августа пиротехники провели работы по уничтожению боеприпасов, обнаруженных днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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В Днепре обнаружили боеприпасы

В Днепре обнаружили боеприпасы

Коллаж

29 артснарядов калибром 76 миллиметров относились к периоду Второй мировой войны.

Места обнаружения устаревших боеприпасов и прилегающая территория были дополнительно обследованы, взрывоопасные предметы не обнаружили.

О находке взрывоопасных или похожих на них предметов сообщайте оперативные службы по телефонным номерам "101" и "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошел масштабный пожар в частном секторе. Возгорание произошло в одной из комнат и распространилось на шиферную крышу, которая начала "стрелять".

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Место
Украина Днепр
Теги
взрыв вторая мировая война взрывы на складах
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