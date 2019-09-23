Под Днепром пожар в многоэтажке унес жизнь мужчины

В Марганце Днепропетровской области 22 сентября горел многоэтажный дом на улице Леси Украинки.

Возгорание произошло около полуночи на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром при пожаре погиб мужчина Коллаж

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 3 кв. метра. Причина возгорания пока неизвестна.

Во время пожара погиб 50-летний владелец квартиры.

В 00:06 огонь был локализован и в 00:20 пожар был ликвидирован.

К ликвидации пожара были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина умер при загадочных обстоятельствах. 21 сентября возле ломбарда "Капитал" обнаружили тело мужчины в бессознательном состоянии. Прохожие попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось.

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