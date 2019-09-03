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3 сентября • обновлено в 14:34
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Под Днепром полиция изъяла наркотики на 500 тыс. гривень

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Полиция изъяла наркотики общей стоимостью около 500 тыс. гривень в Павлограде Днепропетровской области.

Вещества обнаружили у двух выходцев из Кривого Рога, передает пресс-служба областной полиции.

В Павлограде изъяли наркотики на полмиллиона

В Павлограде изъяли наркотики на полмиллиона

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"В рамках расследования было установлено, что мужчины снимали квартиру в одной из многоэтажек по улице Ватутина г. Павлоград. 2 августа во время обыска оперативники Павлоградского ОП обнаружили приготовленные для распространения наркотики – опий ацетилированный и метадон", – сказано в сообщении.

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Подозреваемые, двое мужчин 21 и 38 лет, распространяли наркотики путем "закладок".

Полиция задержала их.

Сообщается, что один из мужчин имеет судимость за совершение тяжкого преступления.

Наркотики продавали путем "закладок"

Наркотики продавали путем "закладок"

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Подозреваемые задержаны

Подозреваемые задержаны

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в августе Служба безопасности Украины задержала 52-летнего жителя Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в контрабанде кокаина. Мужчина привозил опасные наркотики из стран Западной Европы и распространял их по всей территории Украины.

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Место
Украина Днепр
Теги
наркотики полиция
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