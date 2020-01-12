Под Днепром на пожаре спасатели нашли обгоревшее тело мужчины. Фото

В воскресенье, 12 января, в Подгородном Днепропетровской области произошел пожар на территории садового общества.

В 10:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, на место происшествия отправились спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажной хозяйственной постройки. Огонь повредил крышу, перекрытие здания и имущество внутри на площади 12 квадратных метров.

На пожаре спасатели нашли обгоревшее тело мужчины Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На пожаре спасатели нашли обгоревшее тело мужчины Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужского пола. На данный момент личные данные погибшего мужчины не установлены.

Пожар локализован в 10:41 и ликвидирован в 11:30. К ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Межевая Днепропетровской области 9 января загорелся частный дом с владельцем внутри. Мужчине не удалось спастись от огня.

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