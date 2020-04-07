Под Днепром на пожаре пострадал ребенок: девочку забрали в реанимацию

В понедельник, 6 апреля, в селе Новоподгородное Днепропетровской области во время пожара в частном доме пострадала 7-летняя девочка.

Ребенок получил 60% ожогов тела и был госпитализирован в реанимационное отделение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

"Когда младший брат толкнул ее возле печки и на ней загорелась одежда, она сразу начала тушить ее на себе. Но кровать, о которую она сбивала пламя тоже загорелось и Дарина решила спасать дом в ущерб себе. Когда мама обнаружила ребенка, она стояла в тлеющей одежде и извинялась за то, что не смогла потушить кровать", – написала волонтер благотворительного фонда "Совушка" в Facebook.

Под Днепром на пожаре пострадал ребенок Facebook Александра Сова-Тимощенкова

Помочь пострадавшей девочке можно, перечеслив деньги на счет благотворительного фонда (при переводе указать для Дарины):

ЕДРПОУ/ДРФО 41414462 А-Банк

МФО 307770 АТ"А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривня)

Карта Приват Банка 5168 7427 1212 6501 (оформлена на Тимощенкова Александра)

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре резко выросло количество заболевших коронавирусом. Было проведено 94 обследования на COVID-19.

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