Под Днепром на ходу вспыхнул автомобиль "скорой помощи"

В Каменском Днепропетровской области на перекрестке улиц Семена Карнауха и Ржаной загорелся автомобиль скорой медицинской помощи.

ДТП произошло около 03:38. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Пожарные установили, что автомобиль скорой медицинской помощи "ГАЗ 2705" загорелся во время движения на трассе.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание за 7 минут. В результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работали 4 спасателя и 1 единица техники.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине взорвалось авто с полицейским. По предварительному заключению специалистов, произошел взрыв гранаты РГД-5.

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