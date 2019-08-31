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Под Днепром на ходу вспыхнул автомобиль "скорой помощи"

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В Каменском Днепропетровской области на перекрестке улиц Семена Карнауха и Ржаной загорелся автомобиль скорой медицинской помощи.

ДТП произошло около 03:38. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром на ходу загорелась "скорая помощь"

Под Днепром на ходу загорелась "скорая помощь"

Волинь24

Новости
Под Днепром произошла страшная авария с маршруткой: 10 пострадавших

Пожарные установили, что автомобиль скорой медицинской помощи "ГАЗ 2705" загорелся во время движения на трассе.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание за 7 минут. В результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работали 4 спасателя и 1 единица техники.

Под Днепром горела "скорая помощь"

Под Днепром горела "скорая помощь"

ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине взорвалось авто с полицейским. По предварительному заключению специалистов, произошел взрыв гранаты РГД-5.

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Место
Украина Днепр
Теги
пожар скорая помощь ГосЧС
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