Под Днепром мужчина до смерти избил женщину сковородкой: подробности

В Никополе Днепропетровской области местный житель нанес 71-летней женщине несколько ударов чугунной сковородой, от которых пенсионерка скончалась на месте.

21 октября ему объявлено подозрение в умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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20 октября в 16:30 в полицию позвонила женщина и сообщила, что зашла проведать 71-летнюю соседку и обнаружила в доме ее тело без признаков жизни.

В ходе расследования работники Никопольского отдела полиции опросили свидетелей и установили знакомых, которые в последнее время заходили к ней и помогали по хозяйству.

Подозреваемого в преступлении задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что утром 20 октября у него возник конфликт с потерпевшей, во время которого он чугунной сковородой нанес женщине несколько ударов по голове, а потом ушел.

Следователем Никопольского отдела полиции по согласованию с местной прокуратурой нападающему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой. 18 октября водитель маршрутного такси №37 угрожал женщине, которая оплатила проезд и требовала сдачу. Он решил присвоить деньги себе, а усмирить негодование женщины грозился при помощи полиции.

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