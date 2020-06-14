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14 июня • обновлено в 10:09
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Игорь Кравченко

Под Днепром из реки достали тело утонувшего мужчины. Фото 18+

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В субботу, 13 июня, в Подгородном Днепропетровской области в Службу спасения от правоохранителей поступило сообщение о теле, обнаруженном на поверхности реки Кильчень.

По прибытию спасателей на место происшествия, было обнаружено на поверхности воды в камышах, недалеко от берега, тело мужского пола. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью надувной резиновой лодки, сотрудники ГСЧС добрались до погибшего, доставили на берег и передали работникам Национальной полиции.

В Подгородном из реки достали тело мужчины

В Подгородном из реки достали тело мужчины

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Подгородном из реки достали тело мужчины

В Подгородном из реки достали тело мужчины

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине 9-летний мальчик утонул в реке на глазах отдыхающих. В службу спасения обратились местные жители, которые сообщили, что во время купания ребенок пропал под водой.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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