Под Днепром горела многоэтажка: спасенный мужчина умер по дороге в больницу

В Кривом Роге Днепропетровской области 10 сентября горел 9-этажный жилой дом.

Возгорание произошло в Саксаганском районе города около 17:03. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром горела многоэтажка Белновости

По прибытии на место пожарными было установлено, что возгорание возникло в квартире на 6 этаже. Спасатели в составе звена газодымозащитной службы попали в помещение и спасли двух человек: 64-летнюю женщину и ее 71-летнего мужа с инвалидностью.

Хозяйку квартиры с отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей госпитализировали во 2-ю городскую больницу. Спасенный мужчина скончался в карете скорой помощи.

В Кривом Роге горела многоэтажка ГУ ГСЧС

В Кривом Роге горела многоэтажка ГУ ГСЧС

Огнем уничтожено домашнее имущество на площади 20 кв. метров.

К ликвидации пожара привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре загорелся водоканал. Возгорание произошло в гаражном боксе на улице Генерала Воливача.

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