Под Днепром бус протаранил грузовик: водителя вырезали из разбитого авто

Вблизи поселка Дмитровка Днепропетровской области 23 января произошло столкновение грузовика "МАЗ" и "Mercedes Sprinter".
В происшествии серьезно пострадал водитель буса. Мужчину зажало среди груды покореженного металла, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Сообщение об аварии поступило в Службу спасения "101" около 9:15. По указанному адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей.
Под Днепром бус протаранил грузовик
Коллаж
По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и влетел в грузовик. В результате столкновения мужчину зажало в покореженном салоне. Для его освобождения спасателям пришлось применить гидравлический инструмент. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "ушибленная рана левой надбровной дуги и синдром сжатия левой нижней конечности".
Под Днепром бус протаранил грузовик
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Под Днепром бус протаранил грузовик
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Под Днепром бус протаранил грузовик
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Под Днепром бус протаранил грузовик
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 23 января в областной клинической больнице имени Мечникова умерла 17-летняя девушка, которая пострадала во время взрыва в Днепре. Нейрохирурги и анестезиологи более суток боролись за жизнь ребенка, однако травма оказалось несовместимой с жизнью.
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