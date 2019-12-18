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18 декабря • обновлено в 15:46
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Перевернулся несколько раз: под Днепром произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Фото

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Неподалеку от села Вишневое Днепропетровской области 18 декабря легковой автомобиль угодил в ДТП с переворотом.

По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги. Об этом сообщает "Первый городской".

Под Днепром произошло жуткое ДТП с пострадавшими

Под Днепром произошло жуткое ДТП с пострадавшими

Первый городской

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Известно, что авария случилась около 11:45. На выезде из села водитель потерял управление над транспортным средством и слетел с дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся и, став на колёса, остановилось возле поля.

ДТП под Вишневым

ДТП под Вишневым

Первый городской

В салоне автомобиля, кроме водителя, был пассажир. Оба остались живы, однако получили серьезные травмы. У одного из них подозревают перелом. Пострадавших осмотрели медики, но от госпитализации они отказались.

ДТП под Вишневым

ДТП под Вишневым

Первый городской

На месте все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП под Вишневым

ДТП под Вишневым

Первый городской

ДТП под Вишневым

ДТП под Вишневым

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепрена улице Байкальской заметили двух мужчин, которые устроили кулачные разборки прямо посреди дороги. Водитель "Таврии" подрезал парня на велосипеде, в результате чего последний жестоко отомстил автомобилисту.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП получил травму
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