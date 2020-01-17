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17 января • обновлено в 07:22
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Алина Рашевская

Переходил на "красный": в Днепре водитель Daewoo сбил пешехода. Фото

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В Днепре 16 января на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Lanos совершил наезд на мужчину, который пытался перейти дорогу в неположенном месте.

В результате аварии нетрезвый пешеход получил повреждения головы. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

Информатор

Новости
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Как стало известно, ДТП произошло около 22:00 неподалеку от городской клинической больницы №16. Несмотря на "красный" сигнал светофора для пешеходов, на проезжую часть внезапно вышел мужчина, пытаясь перебраться на противоположную сторону улицы, однако угодил под колеса автомобиля. Водитель легковушки попросту не успел затормозить.

Пешехода с травмами головы госпитализировали в больницу. Все обстоятельства происшествия выясняли правоохранители.

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

Информатор

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

Информатор

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

Информатор

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

В Днепре водитель Daewoo сбил пешехода

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Рабочей маршрутка №87А насмерть сбила женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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