Пакеты, банки и таблетки: под Днепром мужчина организовал наркобизнес

В Кривом Роге 60-летний мужчина хранил и продавал наркосодержащие вещества.

У мужчины были изъяты 100 пакетиков с веществом растительного происхождения, банка с марихуаной и эфедриносодержащие таблетки. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Наркотики были обнаружены во время санкционированного обыска на территории частного домовладения 13-го августа.

Общий вес марихуаны составляет около 300 грамм. Все изъятое направили на экспертное исследование.

Как выяснилось, мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Обстоятельства дела устанавливаются.

В Кривом Роге мужчина продавал марихуану Национальная полиция в Днепропетровской области

В Кривом Роге мужчина продавал марихуану Национальная полиция в Днепропетровской области

В Кривом Роге мужчина продавал марихуану Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошел масштабный пожар в частном секторе. Спасательные службы долгое время не могли приехать на вызов из-за перегруженных дорог.

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