Отбирают телефоны и угрожают: в Днепре вооруженные подростки запугали весь город

В Днепре 17 ноября двое парней с ножом набросились на девушек с требованием отдать им телефоны.
В случае отказа хулиганы угрожали кровавой расправой. Об этом сообщили на странице "Днепр оперативный" в Facebook.
В Днепре вооруженные подростки запугали весь город
E! News
Инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого возле школы №118. Двое подростков с карманным ножом в руках посреди бела дня решили обогатиться, отобрав у прохожих девочек мобильники.
Через несколько минут парни передумали и сказали, что просто "пошутили", однако хулиганов все же поймали и вызвали полицию. По словам местных жителей, задержанные орудуют в этом районе регулярно, обворовывая сумки посетителей в "Бакинском дворике".
В Днепре вооруженные подростки запугали весь город
Днепр оперативный
Из-за отсутствия состава преступления правоохранители не смогли принять заявление, но все же отреагировали на жалобы горожан и пообещали разобраться с малолетними грабителями.
В Днепре вооруженные подростки запугали весь город
Днепр оперативный
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре уголовник цинично ограбил участницу ООС. Злоумышленник похитил из ее дома ценные вещи, украшения и даже боевые награды. Украденное имущество вор на такси довез до ближайшего ломбарда и сдал.
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