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17 ноября • обновлено в 12:22
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Отбирают телефоны и угрожают: в Днепре вооруженные подростки запугали весь город

4.5т
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В Днепре 17 ноября двое парней с ножом набросились на девушек с требованием отдать им телефоны.

В случае отказа хулиганы угрожали кровавой расправой. Об этом сообщили на странице "Днепр оперативный" в Facebook.

В Днепре вооруженные подростки запугали весь город

В Днепре вооруженные подростки запугали весь город

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В Днепре конфликт между мужчинами закончился поножовщиной

Инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого возле школы №118. Двое подростков с карманным ножом в руках посреди бела дня решили обогатиться, отобрав у прохожих девочек мобильники.

Через несколько минут парни передумали и сказали, что просто "пошутили", однако хулиганов все же поймали и вызвали полицию. По словам местных жителей, задержанные орудуют в этом районе регулярно, обворовывая сумки посетителей в "Бакинском дворике".

В Днепре вооруженные подростки запугали весь город

В Днепре вооруженные подростки запугали весь город

Днепр оперативный

Из-за отсутствия состава преступления правоохранители не смогли принять заявление, но все же отреагировали на жалобы горожан и пообещали разобраться с малолетними грабителями.

В Днепре вооруженные подростки запугали весь город

В Днепре вооруженные подростки запугали весь город

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре уголовник цинично ограбил участницу ООС. Злоумышленник похитил из ее дома ценные вещи, украшения и даже боевые награды. Украденное имущество вор на такси довез до ближайшего ломбарда и сдал.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
грабеж банда подростков
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
"Из-за отсутствия состава преступления правоохранители не смогли принять заявление." Це як розуміти? Тобто для поліції у Дніпрі спроба збройного пограбування (розбій) не містить складу злочину? От якби зарізали...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Для ментов никогда не бывает состава преступления. Мусор есть мусор. Любой Кацaп тому доказательство!
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