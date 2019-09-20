Охота на призывников в Днепре: в военкомате объяснили, что происходит

В сети появилось видео, где военные ведут охоту на призывников прямо на улицах в Днепре. В военкомате опровергают информацию о том, что его сотрудники в общественных местах останавливают парней и раздают им повестки.

Об этом представители Днепропетровского территориального центра комплектования сообщили Новостям Днепра. По их словам, по опубликованным видео нельзя сделать вывод о принадлежности военных к ТКЦ.

В военкомате предположили, что это могли быть розыскные действия военной службы правопорядка. Там заверяют, что проводят разъяснительную работу среди призывников исключительно в рамках действующего законодательства.

В Днепре устроили облавы призывникам Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что люди в военной форме останавливают молодых парней, проверяют у них документы и вручают повестки. Об этом стало известно из многочисленных сообщений местных жителей в социальных сетях. Прохожие фиксируют то, как отлавливают парней призывного возраста в общественных местах.

18 сентября полицейских с сотрудниками военкомата заметили на Левом берегу Днепра на конечной остановке 31 маршрутки. Ранее таких же людей в форме видели на улице Строителей и на жилом массиве Приднепровск.

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