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16 сентября • обновлено в 08:02
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Обломки разлетелись по всей дороге: в Днепре произошло страшное ДТП

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В ночь на 16 сентября в Днепре на проспекте Поля ВАЗ 2102 влетел в Daewoo Lanos. От удара последнего выбросило на противоположную сторону улицы.

По словам водителя Daewoo, он ехал по Ульянова на "зеленый", когда на пересечении с проспектом Поля в бок его автомобиля въехал ВАЗ. Об этом сообщает Информатор.

Новости
В Днепре произошло страшное ДТП: фото и видео с места аварии

Обе машины получили сильные повреждения. Обломки разлетелись по всей проезжей части. Водителя ВАЗа госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Правоохранители начали разбираться в деталях происшествия.

В Днепре произошло ДТП на проспекте Поля

В Днепре произошло ДТП на проспекте Поля

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на пересечении улиц Святослава Храброго и Исполкомовской в Днепре автомобиль Kia протаранил трамвай №5. В аварии пострадали три человека, среди них 14-летний подросток.

Обломки разлетелись по всей дороге: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

Обломки разлетелись по всей дороге: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

Обломки разлетелись по всей дороге: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

Обломки разлетелись по всей дороге: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

Обломки разлетелись по всей дороге: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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