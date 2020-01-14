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14 января • обновлено в 16:34
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Облил боярышником и поджег: подробности смерти мужчины в центре Днепра. Видео

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Полицейские задержали 26-летнего парня, который облил настойкой боярышника, а затем поджег своего собутыльника на центральной площади Днепра.

Факт поджега зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также с места происшествия изъяли восемь пустых бутылок спиртовой настойки. По словам подозреваемого, он не помнит, зачем поджег мужчину.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, 13 января на площади Героев Майдана в Днепре заживо сгорел мужчина. Около пяти вечера в скорую поступило сообщение, что возле катка в центре города горит человек. Ближайшая бригада приехала на место происшествие и обнаружила человека без сознания с ожогами 90% тела.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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