Облил боярышником и поджег: подробности смерти мужчины в центре Днепра. Видео

Полицейские задержали 26-летнего парня, который облил настойкой боярышника, а затем поджег своего собутыльника на центральной площади Днепра.

Факт поджега зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также с места происшествия изъяли восемь пустых бутылок спиртовой настойки. По словам подозреваемого, он не помнит, зачем поджег мужчину.

В центре Днепра заживо сгорел человек Коллаж

Следователи переквалифицировали уголовное дело с "несчастного случая" на "умышленное убийство". Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый в убийстве ГУНП в Днепропетровской области

Как писал OBOZREVATEL ранее, 13 января на площади Героев Майдана в Днепре заживо сгорел мужчина. Около пяти вечера в скорую поступило сообщение, что возле катка в центре города горит человек. Ближайшая бригада приехала на место происшествие и обнаружила человека без сознания с ожогами 90% тела.

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