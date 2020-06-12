Ножом в шею: в Кривом Роге в семье произошел жесткий конфликт

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 11 июня произошел конфликт между отчимом и пасынком.

Это случилось в Долгинцевском районе. В ходе спора мужчина ударил парня ножом в шею, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге в семье произошел жесткий конфликт Depositphotos

Как стало известно, бытовой конфликт возник на фоне алкогольного опьянения отчима. Мужчина, не желая принимать позицию пасынка по поводу службы в армии, схватился за нож и ударил его лезвием в шею и грудную клетку.

На место происшествия прибыла полиция и медики скорой помощи.

В Кривом Роге в семье произошел жесткий конфликт "Первый городской"

Несмотря на ранения, пострадавший отказывался от госпитализации. Но спустя время он все же согласился сесть в автомобиль скорой помощи.

Отметим, что также пасынок отказался от написания заявления на обидчика.

В Кривом Роге в семье произошел жесткий конфликт "Первый городской"

В Кривом Роге в семье произошел жесткий конфликт "Первый городской"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге в водоеме обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Инцидент произошел в Терновском районе города возле местного ботанического сада.

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