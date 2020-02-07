"Не выпала, а спрыгнула": в сети разгорелся скандал вокруг аварии автобуса с детьми в Каменском

В городе Каменское Днепропетровской области в понедельник, 3 февраля, за рулем школьного автобуса скончался 68-летний водитель. Во время рейса у мужчины случился инсульт, и неуправляемый автобус подверг опасности жизни 23 пассажиров.

В момент, когда автомобиль на бешеной скорости и снося все на своем пути летел по проезжей части, из него выпала учительница. Женщина утверждает, что это был несчастный случай, однако многие пользователи сети подвергли ее слова сомнению, о чем стало известно из соответствующей публикации в Facebook-сообществе "Розумне місто" и комментариев под ней.

ДТП со школьным автобусом в Каменском Коллаж

"Одна из учителей физкультуры пыталась позвать на помощь, сообщить, что водителю плохо, предупредить прохожих об опасности, но не удержалась и при резком повороте выпала из автобуса", – пояснили в администрации учебного заведения.

Скриншот Facebook-сообщество "Розумне місто"

Многие участники сообщества восприняли пост как нелепое оправдание поступка учительницы, которая на самом деле спасала собственную жизнь, бросив воспитанников на произвол судьбы.

"Этим разъяснением они только ещё больше усугубили. Не нужно оно было: что было, то было. А так оно не поддается критике, особенно учитывая то, что все мы смотрели видео".

"Не верю! Не "выпала", а "спрыгнула", на видео с камер наблюдения видно хорошо. Пост оправдания провалился. А если не дай бог будет гореть школа, Вы тоже будете через окна звать на помощь?".

"Да просто врать не надо. Написали бы – испугалась, растерялась. Все бы поняли. А так делаете из людей дураков".

"Это разъяснение – это позор учителю физкультуры! Все четко видно на видео. Очень просится цитата: "Крысы бегут с тонущего корабля, трусы – при резкой смене курса". Мне кажется, дети могут больше научить, нежели вы".

Скриншот Facebook-сообщество "Розумне місто"

Скриншот Facebook-сообщество "Розумне місто"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине водитель школьного автобуса умер во время рейса. В автобусе находились 20 учеников 22-й школы и трое взрослых, их везли в бассейн.

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