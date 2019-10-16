Напали с ножом: в Днепре случилось жуткое ЧП с беременной. Видео 18+

В Днепре 16 октября двое вооруженных мужчин напали на беременную женщину.

Инцидент произошел в районе автовокзала. Нападающих оперативно задержали, сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре неизвестные с ножом напали на беременную женщину Скриншот

Как стало известно, нападение произошло в дневное время в многолюдном месте. Патрульные оперативно разыскали и задержали злоумышленников. Один из мужчин, находясь в неадекватном состоянии, всячески сопротивлялся действиям правоохранителей и просил помощи у прохожих, называя происходящее "произволом". Для успокоения дебошира полицейским пришлось применить силу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный устроил драку с маршрутчиком. 13 октября агрессивно настроенный пассажир маршрутки №101 напал на водителя. Хулигана выгнали из транспортного средства из-за ненадлежащего поведения, и тот решил отомстить.

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