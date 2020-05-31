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31 мая • обновлено в 10:27
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Игорь Кравченко

На трассе под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну: пострадала семя

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В субботу, 30 мая, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Никополь произошла авария с участием автоцистерны DAF и автомобиля Opel.

В результате аварии пострадала молодая семья с ребенком, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Приднепровское Никопольского района. Легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, которая перевозила молоко. От сильного удара автоцистерна вылетела на обочину и перевернулась, автомобиль Opel сильно искорежило.

Под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну

Под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В результате ДТП водитель DAF не пострадал. Молодая семья, ехавшая в легковом автомобиле, получила травмы. В машине ехали мужчина, женщина и ребенок. Пострадавших пришлось вырезать из машины с помощью специальных инструментов. Их госпитализировали.

Под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну

Под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Все подробности и обстоятельства произошедшего ДТП будут устанавливать правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине на ходу сгорел пассажирский автобус. Во время возгорания в автобусе находилось восемь человек, все они вышли самостоятельно.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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