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На пляже Днепра жестко избили мужчину и женщину: все подробности

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12 июля около двух часов ночи на пляже Днепра произошла драка.

Заявитель рассказал, что двое неизвестных мужчин нецензурно выражались друг к другу, им сделали замечание, а далее они устроили драку, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, заявитель получил ушибы головы и рук, а его знакомой сломали руку. После этого неизвестные граждане сбежали.

Драка на пляже

Драка на пляже

Информатор

Пострадавшие предоставили приметы хулиганов и через некоторое время инспекторы задержали их.

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Полиция выясняет обстоятельства происшествия, а пострадавших отправили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре дворник ударила женщину металлическим совком.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Драка патрульная полиция
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