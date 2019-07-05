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На глазах у всех: в карьере под Днепром утонул ребенок

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В Марганце во время купания в искусственном водоеме погиб 11-летний мальчик.

5 июля в 11:41 в Службу спасения "101" поступило сообщение об утоплении ребенка. На его спасение были направлены шесть сотрудников личностного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Утопающий ребенок

Утопающий ребенок

Чечен Инфо

Спасти жизнь утопающего не удалось. Тело мальчика обнаружили в пяти метрах от берега на глубине трех метров.

Погибшего ребенка передали сотрудникам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом утонул 5-летний ребенок.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепрребенокпогибли дети
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