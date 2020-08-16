На Днепропетровщине вспыхнул пожар в многоэтажке: пострадала женщина

В городе Каменское Днепропетровской области 15 августа вспыхнул пожар в 10-этажном жилом доме.

В огненном плену оказалась хозяйка квартиры на восьмом этаже. Возгорание произошло из-за неисправной стиральной машины, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К приезду спасателей 76-летняя женщина успела получить отравление угарным газом. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В ликвидации пожара были задействованы девятеро чрезвычайников и три единицы техники.

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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