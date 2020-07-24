На Днепропетровщине во время рыбалки утонул мужчина . Коллаж

В среду, 22 июля, возле села Дебальцево Днепропетровской области произошел несчастный случай на воде.

Мужчина, который рыбачил на реке Волчья, нырнул в воду и больше не появился на поверхности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Информация об инциденте в 12:00 поступила в Службу спасения "101" от правоохранителей. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. При поверхностном осмотре водоема мужчину не нашли.

На следующий день, 23 июля, спасатели при помощи специального снаряжения обследовали 900 квадратных метров реки. Тело гражданина 1986 года рождения обнаружили в 20 метрах от берега на глубине 4 метров. Его подняли на поверхность и передали судмедэкспертам.

На Днепропетровщине во время рыбалки утонул мужчина Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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