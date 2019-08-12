На Днепропетровщине вандалы разбили мемориал воину АТО

В Новомосковске Днепропетровской области неизвестные разбили мемориал, который возводили в память местному жителю Александру Митягину, который погиб на Донбассе.

Местные жители планировали по завершению возведения установить памятную доску в честь погибшего военного, написала на странице издания "Новомосковская жизнь" в Facebook журналистка Ксения Дзегарницкая.

Неизвестные разбили мемориал воину АТО Facebook Новомосковская жизнь, Ksenia Dzegarnitskaya

"Как можно назвать созданий, которые сделали вот это??? Для тех, кто не знает здесь должна быть мемориальная доска нашему земляку Александру Митягину, который погиб на востоке нашего государства во время выполнения боевой задачи по охране территориальной целостности Украины", – написала она.

Девушка добавила, что в прошлом году студенты и преподаватели Новомосковского колледжа Днепровского государственного аграрно-экономического университета в прошлом году выиграли грант и своими силами пытались облагородить территорию и обустроить на ней полосу препятствий.

Действия неизвестных вызвали гневную реакцию жителей города, которые в комментариях к сообщению высказали свое возмущение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге правоохранители задержали и отправили в тюрьму 38-летнего мужчину, который был осужден за надругательство над государственным флагом. Мужчина пытался скрыться от правосудия, однако был задержан полицейскими.

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