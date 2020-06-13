На Днепропетровщине разоблачили колл-центр мошенников, которые выманивали у людей деньги

В пятницу, 12 июня, в Каменском Днепропетровской области полицейские провели обыски в помещении, где располагался колл-центр, сотрудники которого обманывали людей.

Мошенники звонили людям и по заранее прописанной инструкции, под разными предлогами выманивали деньги. Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял множество звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, кредитную карту, денежные средства и черновые записи. Всю изъятую технику направлено на экспертные исследования.

Мошенники организовали подпольный колл-центр Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Также правоохранители установили, что штат сотрудников составлял около 20 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Офис мошенников располагался в нежилом помещении жилого дома без всякой вывески. Работал в закрытом режиме. Для работников были созданы комфортные условия работы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливается организатор незаконного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новый вид мошенничества. Теперь доверчивых граждан поджидают прямо возле банкоматов и обманным путем заставляют отдавать якобы украденные деньги. Специалисты предупреждают, что в Украине может появиться и новая схема обмана – когда ваши карточки будут красть прямо у банкомата.

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