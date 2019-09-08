На Днепропетровщине парочка рецидивистов напали на ребенка: опубликованы фото

В городе Каменское Днепропетровской области двое злоумышленников-рецидивистов ограбили 7-летнего ребенка.

Об этом в Facebook сообщает группа "Типичный Днепродзержинск", которая отмечает, что грабители напали на ребенка во дворе его дома.

Подозреваемые в нападении на ребенка facebook.com

"Злоумышленники сняли с 7-летнего ребенка в подъезде дома золотые серьги. Событие произошло 6 сентября около 16:00, когда девочка шла гулять во двор. На первом этаже к ней подошли мужчина и женщина, которые закрыли ребенку рот и сняли с уха золотую серьгу, после чего скрылись", - сообщают авторы сообщения.

По данным свидетелей, "крик о помощи услышал крестный девочки, который находился возле дома".

"Мужчина мгновенно среагировал и догнал грабительницу. Ее приятель убежал. Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Каменского ОП оперативно прибыли на вызов и уже в течение 30 минут установили и задержали грабителя. 29-летняя женщина уже была ранее судима за кражу, 38-летний мужчина имеет погашенную судимость", - отмечают в Facebook-группе

фото девочки страница Facebook Типичный Днепродзержинск

фото из зала суда страница Facebook Сергея Худовича

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье банда подростков жестоко избила и ограбила ребенка.

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