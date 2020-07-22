На Днепропетровщине мужчина до смерти избил 2-летнего ребенка на глазах у матери. numerama.com

В поселке Слобожанское Днепропетровской области 37-летний мужчина забил до смерти своего пасынка.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей 28-летней гражданской женой. В это время 2-летний сын женщины начал плакать и капризничать. Отчима мальчика это возмутило и он стал избивать ребенка.

Гражданин нанес пасынку 19 ударов по голове и телу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, ребенок скончался. Мать мальчика при этом не пыталась остановить своего сожителя и просто наблюдала за происходящим. После она не оказала своему сыну медицинскую помощь.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт против мужчины и женщины. Отчиму мальчика инкриминируют нанесение несовместимых с жизнью телесных повреждений, а матери убитого ребенка – оставление в опасности. Обвиняемый ранее уже был судим.

На данный момент идет рассмотрение уголовного производства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина в порыве гнева задушил знакомую.