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26 декабря • обновлено в 18:35
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На Днепропетровщине массово отменили операции после смерти пациентки в больнице

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После трагического случая с пациенткой, которая умерла в Каменской больнице № 9 после наркоза, в учреждении были отменены все плановые операции.

Всех больных, нуждающихся в оперативном вмешательстве, вынудили менять место лечения. Об этом сообщает Радио Свобода.

На Днепропетровщине массово отменили операции после смерти пациентки в больнице

На Днепропетровщине массово отменили операции после смерти пациентки в больнице

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"Больница работает в штатном режиме. Плановые операции не проводятся. Сейчас мы оперируем пациентов в больнице скорой медицинской помощи и в 7-ой городской больнице", - рассказала начальница управления охраны здоровья Каменской мэрии Юлия Манаенкова.

По словам чиновницы, на данный момент в медицинском заведении проводят ряд проверок. Вина препарата для наркоза, касательно которого есть подозрение, пока не подтверждена. Его изготовили в Украине и хранили по всем необходимым инструкциям. Для расследования инцидента в Министерстве охраны здоровья создали специальную комиссию.

Также стало известно о состоянии еще шести пострадавших пациентов. Один из них все еще находится в реанимации областной больницы имени Мечникова, состояние остальных постепенно улучшается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровской области медики привязали пациента к кровати и не давали ни есть, ни пить. Такие издевательства пришлось пережить мужчине после операции. Все произошло в Широковской районной больнице.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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