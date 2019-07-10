10 июля около 11:00 в Першотравенске Днепропетровской области на шахте имени Сташкова произошло задымление.

Как отметили, на выемочном участке 536-й лавы на горизонте 300 метров произошло задымление рудничной атмосферы, сообщили в ДТЭК "Павлоградуголь" на странице в Facebook.

На место происшествия прибыла служба горноспасателей. Работников предприятия сразу же эвакуировали с места аварии.

Задымление на шахте Униан

Как стало известно, шестеро горняков были отправлены на обследование в Павлоградскую больницу №4. У троих зафиксировали незначительные ожоги, еще у троих - жалобы на першение в горле.

На данный момент пятеро из них отпустили в больницы по месту жительства, один работник оставлен для наблюдения в больнице с ожогом уха.

Причины происшествия устанавливаются.

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