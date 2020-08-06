На Днепропетровщине авто на скорости сбило женщину с собаками. Видео 18+

На Днепропетровщине авто на скорости сбило женщину с собаками. Коллаж

В среду, 5 августа, в городе Никополь Днепропетровской области на пешеходном переходе авто на скорости сбило женщину.

Местная жительница переходила дорогу в положенном месте, когда ее снесла легковушка. Об этом сообщает общественная организация "Прихист".

Пострадавшая шла по "зебре" вместе с двумя своими собаками. В этот момент ее сбил автомобиль Opel, который двигался по проспекту Трубников в сторону площади Независимости. На видео видно, что водитель не пытался притормозить.

На месте аварии работали правоохранители. Пострадавшую в результате ДТП женщину госпитализировали в городскую больницу №1. У никопольчанки черепно-мозговая травма и перелом лучевой кости.

Как сообщили в никопольском приюте для животных, одна из собак – чихуа-хуа – погибла на месте. Второй питомец женщины – лабрадор – выжил, у него тяжелая травма головы.

На Днепропетровщине авто на скорости сбило женщину с собаками Общественная организация "Прихист"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автохам разъезжал по детской площадке, малыши чуть не попали под колеса.