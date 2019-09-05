Мстила за отца: на Днепропетровщине девушка зарезала односельчанина

Полиция задержала 21-летнюю жительницу Новомосковского района Днепропетровской области по подозрению в убийстве односельчанина.

Девушка считала мужчину виновным в самоубийстве отца, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Под Днепром молодая женщина зарезала односельчанина glavcom.ua

"Женщина обвиняла умершего в том, что ее отец покончил жизнь самоубийством, и объяснила свой поступок местью за смерть отца", – сказано в сообщении.

По информации полиции, девушка нанесла 53-летнему мужчине 28 ножевых ранений в грудь и спину.

Отмечается, что на момент совершения преступления нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения.

Тело жертвы обнаружила соседка и сообщила в полицию.

Подозреваемая задержана, орудие преступления изъято.

По данному факту открыто уголовное производство ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Правоохранители изъяли орудие убийства Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Задержанной грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области ранее судимый местный житель избил и изрезал ножом своего 57-летнего товарища. Конфликт между мужчинами возник на почве обвинений в краже.

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