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Мощный взрыв в Днепре: появились свежие данные о пострадавших детях

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Дети, пострадавшие 1 июля от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, все еще в больнице.

Двое детей находятся в отделении интенсивной терапии, еще четверо - в травматологии, сообщает dnepr.info.

16-летний Александр Гаркуша, который пострадал от взрыва больше всего, уже перенес две тяжелые операции и ампутацию трех пальцев на руке. Кроме того, в теле парня до сих пор находится осколок. Ему предстоит перенести еще несколько операций.

Два дня назад 5-летнего пострадавшего перевели в отделение эндовидеохирургии в состоянии ближе к средней тяжести. Врачи уверяют, что угрозы его жизни сейчас нет.

На Днепропетровщине дети пострадали от взрыва

На Днепропетровщине дети пострадали от взрыва

Facebook Глеба Прыгунова

Как рассказал отец одного из мальчиков, родители других детей пытаются обвинить в происшествии 16-летнего парня. По их словам, мальчик принес боеприпас на детскую площадку.

Отец Александра Гаркуши отрицает это. Он сообщил, что сын заметил, как дети играют боеприпасом и хотел отбросить его. Но когда мальчик взял гранату в руки, произошел взрыв. 16-летний Александр учится на втором курсе военно-спортивного лицея.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Пашена Балка Днепропетровской области 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.

В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16.

Позже появились фотографии искалеченных детей.

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Украина Днепр
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Днепр взрыв
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