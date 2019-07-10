Мощный взрыв в Днепре: появились свежие данные о пострадавших детях

Дети, пострадавшие 1 июля от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, все еще в больнице.

Двое детей находятся в отделении интенсивной терапии, еще четверо - в травматологии, сообщает dnepr.info.

16-летний Александр Гаркуша, который пострадал от взрыва больше всего, уже перенес две тяжелые операции и ампутацию трех пальцев на руке. Кроме того, в теле парня до сих пор находится осколок. Ему предстоит перенести еще несколько операций.

Два дня назад 5-летнего пострадавшего перевели в отделение эндовидеохирургии в состоянии ближе к средней тяжести. Врачи уверяют, что угрозы его жизни сейчас нет.

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Как рассказал отец одного из мальчиков, родители других детей пытаются обвинить в происшествии 16-летнего парня. По их словам, мальчик принес боеприпас на детскую площадку.

Отец Александра Гаркуши отрицает это. Он сообщил, что сын заметил, как дети играют боеприпасом и хотел отбросить его. Но когда мальчик взял гранату в руки, произошел взрыв. 16-летний Александр учится на втором курсе военно-спортивного лицея.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Пашена Балка Днепропетровской области 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.

В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16.

Позже появились фотографии искалеченных детей.

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