Мощный взрыв в Днепре: появились свежие данные о пострадавших детях

Дети, пострадавшие 1 июля от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, все еще в больнице.
Двое детей находятся в отделении интенсивной терапии, еще четверо - в травматологии, сообщает dnepr.info.
16-летний Александр Гаркуша, который пострадал от взрыва больше всего, уже перенес две тяжелые операции и ампутацию трех пальцев на руке. Кроме того, в теле парня до сих пор находится осколок. Ему предстоит перенести еще несколько операций.
Два дня назад 5-летнего пострадавшего перевели в отделение эндовидеохирургии в состоянии ближе к средней тяжести. Врачи уверяют, что угрозы его жизни сейчас нет.
На Днепропетровщине дети пострадали от взрыва
Facebook Глеба Прыгунова
Как рассказал отец одного из мальчиков, родители других детей пытаются обвинить в происшествии 16-летнего парня. По их словам, мальчик принес боеприпас на детскую площадку.
Отец Александра Гаркуши отрицает это. Он сообщил, что сын заметил, как дети играют боеприпасом и хотел отбросить его. Но когда мальчик взял гранату в руки, произошел взрыв. 16-летний Александр учится на втором курсе военно-спортивного лицея.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Пашена Балка Днепропетровской области 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.
В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16.
Позже появились фотографии искалеченных детей.
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