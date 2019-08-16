Мчалось по встречной: в Днепре авто переехало женщину. Видеофакт

В Днепре 15-го августа автомобиль Mercedes Gelandewagen сбил 42-летнюю женщину.

ДТП произошло на Мануйловском проспекте около 11:30. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре автомобиль переехал женщину Коллаж

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Известно, что в момент, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, водитель Mercedes выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Для автомобилей горел красный свет светофора.

По словам очевидцев, виновник аварии хотел скрыться с места аварии, однако прохожие заблокировали движение и не отпускали водителя до приезда полиции.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №9. Детали происшествия выясняют следователи.

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