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Машины закрутило: появились фото и видео жуткого ДТП в Днепре

1.7т Читать материал на украинском

В воскресенье, 11 августа, произошло ДТП с участием "ВАЗ" и "Volkswagen", которые столкнулись на перекрестке ул. Владимира Антоновича и Надежды Алексеенко в Днепре.

В ходе ДТП пострадали 4 человека, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре столкнулись "ВАЗ" и "Volkswagen"

В Днепре столкнулись "ВАЗ" и "Volkswagen"

Информатор

По предварительной информации, автомобиль "Volkswagen" двигался по ул. Владимира Антоновича в сторону ул. Рабочей, "ВАЗ" – вверх по ул. Надежды Алексеенко и проигнорировал знак "Уступи дорогу".

В результате удара машины закрутило и отбросило к обочине.

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Очевидцы, которые пришли на помощь пострадавшим почувствовали запах газа, который исходил от оборудования в автомобиле "ВАЗ".

Чтобы избежать взрыва, на место происшествия вызвали спасателей.

Водитель ВАЗ проигнорировал дорожный знак

Водитель ВАЗ проигнорировал дорожный знак

Информатор

Водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы

Водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы

Информатор

Сотрудники ГосЧС перекрыли оборудование и предупредили опасную ситуацию.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", которых госпитализировали с ушибом грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой, а также водитель и пассажир "Volkswagen", у которых диагностировали рассечение головы и подозрение на сотрясение мозга.

Из-за утечки газа едва не случился взрыв

Из-за утечки газа едва не случился взрыв

Информатор

Автомобили отбросило к обочине

Автомобили отбросило к обочине

Информатор

Все пострадавшие находятся в медучреждени.

Сотрудники патрульной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на воскресенье, 11 августа, неизвестные попытались ворваться в закрытое отделение "Альфа-банка" в Днепре. Одного из нападавших поймал небезразличный прохожий.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП патрульная полиция
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