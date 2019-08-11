Машины закрутило: появились фото и видео жуткого ДТП в Днепре

В воскресенье, 11 августа, произошло ДТП с участием "ВАЗ" и "Volkswagen", которые столкнулись на перекрестке ул. Владимира Антоновича и Надежды Алексеенко в Днепре.
В ходе ДТП пострадали 4 человека, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре столкнулись "ВАЗ" и "Volkswagen"
Информатор
По предварительной информации, автомобиль "Volkswagen" двигался по ул. Владимира Антоновича в сторону ул. Рабочей, "ВАЗ" – вверх по ул. Надежды Алексеенко и проигнорировал знак "Уступи дорогу".
В результате удара машины закрутило и отбросило к обочине.
Очевидцы, которые пришли на помощь пострадавшим почувствовали запах газа, который исходил от оборудования в автомобиле "ВАЗ".
Чтобы избежать взрыва, на место происшествия вызвали спасателей.
Водитель ВАЗ проигнорировал дорожный знак
Информатор
Водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы
Информатор
Сотрудники ГосЧС перекрыли оборудование и предупредили опасную ситуацию.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", которых госпитализировали с ушибом грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой, а также водитель и пассажир "Volkswagen", у которых диагностировали рассечение головы и подозрение на сотрясение мозга.
Из-за утечки газа едва не случился взрыв
Информатор
Автомобили отбросило к обочине
Информатор
Все пострадавшие находятся в медучреждени.
Сотрудники патрульной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на воскресенье, 11 августа, неизвестные попытались ворваться в закрытое отделение "Альфа-банка" в Днепре. Одного из нападавших поймал небезразличный прохожий.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram