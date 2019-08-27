Лежал под деревом: в Кривом Роге нашли мертвого мужчину. Фото 18+

Во вторник, 27 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили тело мужчины.

Происшествие случилось в посадке Терновского района, сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Труп мужчины ЧЕline

Так, утром в районе 17-го квартала, в посадке, где, по словам местных жителей, наркозависимые употребляют запрещённые вещества, нашли труп мужчины.

Горожане обнаружили его и вызвали полицию.

На вид покойному около 40 лет. Тело находится в зарослях, спиной облокачивается на дерево.

Личность пока не установили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

Труп мужчины Первый городской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на детской площадке обнаружили труп мужчины.

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